Шесть кубанских производителей косметики выступят на InterCharm в Москве

Шесть производителей парфюмерно-косметической продукции из Краснодарского края представят свою продукцию на Международной выставке InterCharm, которая пройдет в Москве с 15 по 18 октября. Экспозицию организует министерство промышленной политики и Фонд развития промышленности Кубани, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В частности, продемонстрируем достижения наших промышленников в развитии биотехнологий в этой сфере. Предприятия привезли уходовую косметику, созданную из возобновляемых биологических ресурсов. Это продукция на основе экстрактов кубанского красного вина, черноморских водорослей, лекарственных трав, а также улиточного муцина»,— рассказал исполняющий обязанности министра промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

В парфюмерно-косметической промышленности Краснодарского края работает около 15 предприятий. Фабрики производят товары из натурального сырья, а также из минеральных компонентов, добываемых в регионе и на Северном Кавказе. Ведущие компании отрасли находятся в Анапе, Краснодаре, Сочи, Кавказском и Северском районах.

«В выставке InterCHARM, одной из ведущих в своей сфере, коллективной экспозицией участвуем второй год подряд. Согласно опросу производителей, которые представляли свою продукцию на нашем стенде в 2024 году, это результативная площадка. Она позволяет выстраивать долгосрочные отношения с партнерами из других регионов России и зарубежных стран, отслеживать новые тенденции в развитии отрасли»,— рассказал директор Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрий Цаплев.

Анна Гречко