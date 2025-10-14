Курский суд заключил в СИЗО обвиняемого в хищении при гособоронзаказе

Ленинский райсуд Курска заключил под стражу фигуранта уголовного дела о хищении сотрудниками местной фирмы ООО «Лорест» 14 млн руб. при исполнении госконтрактов со структурой Министерства обороны — АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). По решению суда обвиняемый в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) Дмитрий Квач отправлен в СИЗО.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В основе уголовного дела лежат обстоятельства исполнения крупных госконтрактов ГУОВ на комплекс общестроительных работ по возведению жилья на более чем 2 тыс. квартир в Новосибирске и Омске, а также корпусов многопрофильной клиники на территории военного городка Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Управление заключило их в 2014–2015 годах: генподрядчиком выступило ООО «Лидера», чей глава Константин Молодкин отсидел пять лет за растрату и мошенничество (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, курская фирма «Лорест» получила контракты на выполнение работ по уборке строительных площадок. Заказчику, как считают следователи, были предоставлены акты выполненных работ, хотя на самом деле работы выполняло ООО «Лидера». Следствие оценивает ущерб в 13,9 млн руб.

Впервые уголовное дело против Дмитрия Квача и Инны Устюговой, которых обвинение считает бенефициарами ООО «Лорест», было рассмотрено в 2023 году. Тогда Ленинский райсуд Курска признал их виновными в преступлении и назначил пять и три года колонии соответственно. Приговор был отменен со ссылкой на то, что суд не установил причастных к хищениям, и дело вернулось на новое рассмотрение.

Во время повторного слушания господин Квач пропустил пять заседаний из-за болезни, после чего прокуратура ходатайствовала о заключении его под стражу. Суд согласился с обвинением, посчитав, что медицинские документы не говорят о его невозможности участвовать в рассмотрении. Защита безуспешно обжаловала приговор в апелляции. Адвокат подал на решение о заключении под стражу кассационную жалобу.

Владимир Зоркий