ДрайвКлик-банк продал просроченные автокредиты на 9 млрд рублей за 9% от номинала

ДрайвКлик-банк в августе 2025 года реализовал на электронной торговой площадке (ЭТП) «Рынок долгов» портфель просроченных автокредитов номиналом 9 млрд руб., сообщили «Ъ» источники. Портфель разделили на пять лотов; общий вырученный объем составил чуть более 800 млн руб. — около 9% от номинала.

По данным отчетности на 1 сентября, розничный портфель ДрайвКлик составлял 18 млрд руб.; после передачи большей части автокредитов в Сбербанк он сократился более чем в десять раз. Источники отмечают, что после передачи долгов коллекторам просрочка банка должна опуститься ниже 5 млрд руб. — результат еще не отразился в опубликованной отчётности.

Эксперты указывают, что сделка крупна для рынка: по данным НАПКА, за прошлый год банки продали автокредитов с залогом всего на 7,5 млрд руб. Оценка в 9% от номинала признана адекватной с учетом глубокой просрочки (2–3 года) и низкой прозрачности пулов: банки часто выставляют кредиты без VIN, данных о местонахождении залога и с минимальной информацией, что снижает цену и осложняет взыскание.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Автокредиты по хорошей цене».