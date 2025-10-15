ВТБ просит Путина передать ему агроактивы на 5,5 млрд рублей

Как выяснил «Ъ», группа ВТБ (MOEX: VTBR) обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать передачу в ее управление и последующую продажу 13 агрокомпаний в Краснодарском крае, ранее принадлежавших семье бывшего чиновника Виталия Очкаласова и изъятых в пользу государства. Речь идет о 12,2 тыс. га сельхозземель, технике и недвижимости общей стоимостью 5,5 млрд руб.

По данным источников «Ъ», обращение председателя правления ВТБ Андрея Костина президент переадресовал вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, курирующему АПК. В банке от комментариев уклонились. Компании, к которым проявлен интерес, включают «Агрофирму “Дружба”», «Алексеетенгинское», «Степное», «Имени Мичурина» и другие структуры, перешедшие государству по решению суда в мае 2025 года.

Активы господина Очкаласова, признанные нажитыми преступным путем, были изъяты по иску Генпрокуратуры. ВТБ, владеющий агрокомплексом «Лабинский» (240 тыс. га), планирует интегрировать новые активы в этот проект. Эксперты считают, что объединение позволит создать крупный агрохолдинг регионального значения.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Банк развернется на селе».