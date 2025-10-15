Техническим директором макрорегиона «Урал» T2 назначен Антон Щербаков

T2 назначила Антона Щербакова новым техническим директором макрорегиона «Урал», сообщила пресс-служба компании. Он будет отвечать за развитие и эксплуатацию сети в девяти регионах, а также за запуск инфраструктурных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Щербаков

Фото: пресс-служба Т2 Антон Щербаков

Фото: пресс-служба Т2

Господин Щербаков будет внедрять стратегию, направленную на повышение качества связи для клиентов. Под его руководством планируется установка новых базовых станций и модернизация оборудования.

Антон Щербаков окончил Магнитогорский государственный технический университет имени Носова. Имеет многолетний опыт работы в телекоммуникациях, ранее занимал должность технического директора Уральского филиала «МегаФона».

В макрорегион «Урал» входят девять регионов присутствия T2: Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская, Оренбургская области, Пермский край, Республика Коми, ХМАО и ЯНАО.

Николай Яблонский