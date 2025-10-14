Трамп объявил о начале второго этапа мирного урегулирования в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторая фаза мирного плана по завершению войны в секторе Газа «начинается прямо сейчас».

Господин Трамп напомнил, что палестинское движение «Хамас» передало Израилю 20 выживших заложников. «Тяжесть спала с плеч, но работа еще не завершена. Погибшие не были возвращены, как было обещано»,— написал он в соцсети Truth Social.

Первый этап завершения войны в секторе Газа включал в себя освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод войск Израиля из анклава. 13 октября на саммите в Египте, где был подписан мирный договор, Дональд Трамп сказал, что вторая фаза урегулирования уже началась.

Согласно плану США, до завершения первой фазы урегулирования «Хамас» также должен был передать Израилю 28 тел погибших заложников. Движение вернуло тела только четырех человек. Власти Израиля заявляли, что любая задержка сроков будет рассматриваться как нарушение соглашения.

