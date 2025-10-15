Рынок инфлюенс-маркетинга теряет 1,4 млрд руб. из-за кассовых разрывов

Исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА), с которым ознакомился «Ъ», показывает, что участники рынка ежегодно теряют около 1,4 млрд руб. на обслуживании кредитов, берущихся для покрытия операционных расходов. Причина — расхождение условий оплаты: более 50% заказчиков требуют постоплату, тогда как 70% блогеров настаивают на предоплате, что формирует кассовый разрыв у агентств.

По оценке АБА, услуги инфлюенсеров на сумму не менее 10 млрд руб. ежегодно оплачиваются «вперед», и агентствам часто приходится привлекать заемные средства под повышенные ставки — банки считают сегмент высокорисковым. Для крупных игроков эффект малозаметен, у мелких же агентств такая практика способна съесть маржу и привести к разорению при утрате нескольких контрактов.

Рынок инфлюенс-маркетинга в 2024 году оценивался в 42 млрд руб. (+37% г/г); прогнозы на 2025 год расходятся: eLama ждет роста до 55–57 млрд, тогда как некоторые агентства предполагают сокращение до 15% из-за ограничений на рекламу в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Представители платформ и крупных агентств на запрос «Ъ» не ответили.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Привлечение держится за аванс».