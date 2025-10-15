Арендное жилье начало дешеветь

В октябре на рынке долгосрочной аренды жилья Петербурга началось падение цен. До этого несколько месяцев цены росли: по данным «Циана», с июня по сентябрь 2025 года средняя стоимость аренды выросла на 21%. С октября же зафиксировано снижение на 4–6% по сравнению с сентябрем. До конца года падение продолжится, думают эксперты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитики», говорит, что сезон повышенного спроса на рынке долгосрочной аренды завершен. Увеличивается объем предложения, тогда как спрос и ставки снижаются. «Рост расценок на аренду по итогам июня — сентября 2025 года (+21%) оказался выше среднестранового (+15%). Это произошло из-за меньшего (по сравнению с другими крупными городами) роста объема предложения. Если в "типовом" городе-миллионнике оно по сравнению с прошлым годом выросло в 2–2,5 раза, то в Петербурге на рынок посуточной аренды вышло множество новых арендодателей и в долгосрочной аренде выбор увеличился не так заметно»,— рассуждает эксперт.

Рост ставок по итогам высокого сезона этого года в Петербурге оказался ниже прошлогодних цифр (+21% в 2025-м против +31% в 2024-м). «Причины — эффект высокой базы и замедление роста зарплат»,— указывает господин Попов.

Объем предложений в разделе долгосрочной аренды квартир на платформе «Циан» в сентябре вырос на 21% (6,2 тыс. вариантов).

Наталья Круглова, управляющий партнер Trophy Assets, обращает внимание, что, в отличие от большинства мегаполисов, где осенью количество свободных лотов сокращается за счет начала учебного и производственного сезона, Петербург демонстрирует обратную динамику — как за счет вывода на рынок нового предложения от институциональных арендодателей, так и за счет высвобождения арендных квартир для долгосрочного найма после летнего туристического ралли краткосрочной аренды.

«Внутри рынка формируется разнонаправленная динамика: в массовом сегменте конкуренция между собственниками сдерживает рост, тогда как премиум-сегмент дорожает быстрее. В бизнес- и элитном классе средняя арендная плата выросла до 175 тыс. рублей, а квадратный метр подорожал на 11%»,— делится госпожа Круглова.

Алия Ханбекова, директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, отмечает, что рынок аренды в Петербурге фиксирует дефицит крупных лотов — семейных квартир — в Петроградском районе, особенно на Крестовском острове (входит в состав Петроградского района). «Это не пик спроса: спрос здесь ниже, чем в сегменте комфорт-класса, но подходящих предложений мало. В высоком ценовом диапазоне (от 350–500 тыс. рублей в месяц) арендаторы внимательнее к классу и инфраструктуре дома, уровню сервиса, архитектуре и "свежести" отделки. Таких лотов немного. Показательные примеры — "Привилегия" и "Тринити", где двух-трехспальные квартиры с хорошей отделкой уходят быстро: экспозиция часто не превышает двух недель».

По словам госпожи Кругловой, арендаторы сегодня ведут себя иначе, чем еще три года назад. «Аренда стала альтернативным инструментом улучшения жилищных условий на фоне заградительных уровней цен на новостройки, спрос на которые не поддерживается больше массовой льготной ипотекой. В условиях высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к ипотеке граждане выбирают аренду»,— замечает она.

Петербургские арендаторы используют арендное жилье и как возможность «тест-драйва» района перед покупкой: пробуют локации, оценивают транспортную доступность, инфраструктуру и качество среды. «Особенно активен спрос в новых точках развития жилой застройки: в Приморском районе, на Пулковском направлении, в Шушарах, где инфраструктура еще не догнала по готовности ввод жилья»,— перечисляет эксперт.

Отдельное направление развития арендного жилья — развитие формата апарт-отелей. Петербург стал одним из пионеров этого сегмента, территорией, где данный формат становится полноценной альтернативой покупке жилья и классической аренде. «В 2025 году в городе вводится 11 новых комплексов (по данным NF Group и Colliers). Средняя ставка аренды в сервисных апартаментах достигает 74 тыс. рублей в месяц, что делает их конкурентами жилья бизнес-класса. В перспективе этот сегмент может частично заместить классическую аренду, особенно в бизнес- и премиум-сегментах»,— полагает госпожа Круглова.

Аналитики ГК «Эталон» также считают, что рост сегмента апарт-отелей влияет на рынок аренды жилья. «В качестве альтернативы аренде традиционных квартир увеличивается спрос на аренду современного формата: апартаментов с круглосуточным гостиничным сервисом, инфраструктурой внутри комплекса, с фитнес-залами, общественными пространствами, лаундж-зонами, коворкингами. Апарт-отели расположены преимущественно в центре или близко к центру города, офисным и деловым локациям, в районах с развитой торговой, спортивной, развлекательной инфраструктурой, что дополнительно привлекает арендаторов. На сегодняшний день предложение апартаментов на рынке долгосрочной аренды квартир составляет всего около 3%, однако заметными тенденциями рынка недвижимости Петербурга являются рост предложения апартаментов (с начала года — на 75%) и увеличение спроса на них»,— сообщают в «Эталоне».

Александра Хренкова