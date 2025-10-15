Снижение офисной вакансии в Москве замедлилось из-за падения спроса

После двух лет активного сокращения офисной вакансии в Москве темпы спада замедлились. По данным IBC Real Estate, к концу сентября 2025 года доля свободных площадей снизилась лишь на 1,3 п.п. год к году — до 4,9%. Для сравнения: в 2023 году показатель упал на 4,3 п.п., а в 2024-м — на 3,3 п.п. К концу текущего года ожидается лишь символическое сокращение до 4,3%.

Главная причина — снижение деловой активности. По данным CMWP, объем сделок с офисной недвижимостью за три квартала 2025 года сократился почти наполовину, на 48%. По словам партнеров Nikoliers и Bright Rich | CORFAC International, многие компании откладывают расширение площадей, ожидая стабилизации экономики и снижения ставок аренды.

Рост арендных ставок действительно остается фактором давления: по оценке IBC Real Estate, с начала года ставки в офисах класса А выросли на 9%, до 32 тыс. руб. за 1 кв. м в год. В «Москва-Сити» рост достиг 49%, до 65 тыс. руб. за кв. м, что привело к увеличению вакансии на 1,6 п.п., до 3,5%.

