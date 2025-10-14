Дочка «Россетей» построит линию электропередачи от Курска до Москвы за 2,4 млрд

АО «Россети Научно-технический центр» займется проектированием новой линии электропередачи напряжением 750 кВ, которая соединит Курскую атомную электростанцию с Москвой. Стоимость контракта составила 2,47 млрд руб. Это следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Протяженность линии составит около 500 км. Итоги соответствующей закупки были подведены 14 октября. Проект предусматривает строительство ЛЭП от Курской АЭС до подстанции «Кедрово» и реконструкцию действующих объектов атомной станции. На участие в тендере было подано семь заявок. Помимо победителя, в торгах участвовали ООО «АЭСП», ООО «Энергетическое строительство», ООО «Уралпроектинжиниринг», ООО «КПЭИ», ООО «ЛЭМ» и ООО «Профэнерго». Победителем признано АО «Россети Научно-технический центр», дочерняя структура «Россетей», снизившая стоимость контракта с 2,48 млрд до 2,47 млрд руб.

Согласно условиям договора, компания проведет предпроектное обследование, разработает основные технические решения и выполнит инженерные изыскания. В рамках этих работ запланированы исследования археологических объектов, историко-культурная экспертиза земельных участков и мероприятия по сохранению культурного наследия. Также подрядчик подготовит проектную и рабочую документацию, включая сметные расчеты, а также проекты планировки и межевания территорий.

ЛЭП 750 кВ станет частью масштабной модернизации энергетической инфраструктуры Центрального федерального округа. Также планируется строительство линии электропередачи постоянного тока между Нововоронежской АЭС и Москвой. Ее длина составит около 550 км. Для реализации проекта предусмотрено создание выпрямительной подстанции мощностью 500 кВ в Нововоронеже и инверторной подстанции аналогичной мощности в Москве, а также строительство и реконструкция ЛЭП 500 и 110–220 кВ для подключения новых объектов. Эти работы оценены в 91,4 млрд руб.

В декабре правительство РФ оценило строительство ЛЭП от Курской АЭС до Москвы в 76,8 млрд руб.

Анна Швечикова