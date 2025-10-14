«Публичный Wi-Fi помогает собирать данные о посетителях»

Отключения мобильного интернета к концу 2025 года охватили все Черноземье и стали регулярными. На фоне этого растет спрос на организацию публичного Wi-Fi в общественных пространствах растет ежегодно. В условиях цифровизации наличие такого сервиса становится привычным и востребованным для клиентов, а для бизнеса — конкурентным преимуществом. Предприниматели могут проводить маркетинговые исследования клиентов, используя данные статистики. Однако организация хотспотов для бизнеса должна учитывать ряд законодательных ограничений, отмечает Мурад Халимбеков, руководитель направления по развитию сетевых и инфраструктурных продуктов «Мегафона».

— В 2025 году, на фоне временных ограничений на работу мобильного интернета, интерес к публичным Wi-Fi сетям со стороны бизнеса и пользователей стал особенно интенсивным. Они востребованы не только в кафе, торговых центрах или отелях, но и в открытых городских пространствах — парках, скверах, набережных. Такая инфраструктура становится важным дополнением к мобильной связи, повышая комфорт горожан и туристов. В условиях, когда все больше повседневных процессов — от оплаты услуг до навигации и доступа к городским сервисам — требует стабильного интернета, общественный Wi-Fi перестает быть бонусом и превращается в часть городской цифровой среды.

При этом владелец компании не может просто предоставить открытый Wi-Fi: закон требует обязательной идентификации всех пользователей общедоступных сетей. Это означает, что для легальной работы сети необходимо использовать инструменты авторизации — по документу (например, через выдачу PIN-кода в отеле), по SMS или звонку, через push-уведомление или учетную запись на портале «Госуслуги». Специальные решения от операторов связи позволяют организовать такие сети, подключить точки доступа, настроить канал интернета и платформу авторизации, чтобы компания могла законно предоставлять интернет своим клиентам даже во время ограничений мобильной передачи данных и при этом контролировать работу сети.

Современные проекты разрабатываются не как формальное дополнение, а с учетом конкретных задач: учитывается расположение точки доступа, аудитория пользователей, потребности в сервисах. Такой подход превращает Wi-Fi в полноценное бизнес-решение, параметры которого зависят от множества факторов — от локации до сценариев использования.

Wi-Fi с авторизацией полезен не только клиентам, которые получают доступ к интернету в любой ситуации, но и самим предпринимателям. Система позволяет собирать обезличенную статистику: пол, возраст, частоту и время посещений. Эта информация помогает лучше понимать аудиторию, точнее настраивать маркетинговые кампании и повышать их эффективность. Дополнительные возможности предоставляет стартовая страница авторизации, где можно размещать рекламу, спецпредложения и ссылки на собственные сервисы компании. Функционал таких платформ позволяет управлять доступом и ограничивать при необходимости длительность сеанса или объем данных, который пользователь может получить и передать.

Отдельное преимущество — гибкость организации сервиса. Если у клиента уже есть собственный фиксированный интернет-канал, оператор может предоставить только точку доступа и платформу авторизации. Если есть оборудование — только канал связи и идентификацию. Модульный подход позволяет адаптировать решение под конкретные задачи и бюджет. Сегодня запуск гостевого Wi-Fi доступен даже небольшим предприятиям. Возможны решения по арендной модели, которые позволяют обойтись без закупки дорогостоящего оборудования. Ежемесячные расходы при этом могут начинаться от нескольких тысяч рублей. Организация Wi-Fi с авторизацией становится важным и доступным инструментом для любой компании, которая стремится к цифровой трансформации и повышению качества клиентского сервиса.

Подготовил Сергей Калашников