Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации поправок в договор с Россией о равных правах граждан. Он позволит россиянам, постоянно проживающим на территории Белоруссии, участвовать в местных выборах.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно документу, граждане России смогут как голосовать, так и избираться на местных выборах в Белоруссии. Аналогичное право получают и белорусы, которые постоянно проживают в России. С ратификацией документа Россия приобрела 26,5 тыс. новых избирателей, Белоруссия — 95 тыс.

Одновременно Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования за рубежом. МИД России пояснял, что документ позволит Москве и Минску не исполнять запросы третьих стран и международных судебных органов о выдаче граждан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вмешательство вмешательству рознь».