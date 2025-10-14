МФЦ Кубани приняли 5,5 тысячи заявлений на регистрацию жилья в новых регионах

Многофункциональные центры Краснодарского края приняли около 5,5 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости, расположенной в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный, сообщает пресс-служба администрации регона.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый гражданин имел доступ к необходимым услугам, независимо от места жительства. Для этого мы будем продолжать работу по улучшению качества предоставляемых услуг жителям Краснодарского края и новых регионов страны»,— заявил господин Завальный.

С сентября восемь центров «Мои Документы» Краснодарского края предоставляют жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей два вида услуг: государственный кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость, а также выдачу сведений из Единого государственного реестра об объектах, находящихся в новых регионах России.

Директор МФЦ Краснодарского края Виталий Затона пояснил, что регистрации подлежат жилые помещения, машиноместа, гаражи, садовые дома, хозяйственные постройки и земельные участки.

Центры принимают документы, выданные органами власти, местного самоуправления и нотариусами Украины до вхождения четырех регионов в состав России, при условии их соответствия законодательству, действовавшему на этих территориях на момент выдачи. Перевод бумаг не требуется.

Срок предоставления услуги составляет от 20 до 30 рабочих дней.

Получить услуги можно в восьми офисах МФЦ края: два в Краснодаре (улица Уральская, 791 и Красная, 176), по одному в Анапе (проспект Революции, 3), Новороссийске (улица Советов, 1), два в Сочи (улица Бестужева, 11 и Юных Ленинцев, 10), по одному в Темрюке (улица Гоголя, 90) и Армавире (улица Розы Люксембург, 146).

Анна Гречко