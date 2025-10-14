США могут ввести новые пошлины на китайские товары раньше ноября

Торговый представитель президента США Джейсон Грир сообщил, что Вашингтон все еще может ввести 100-процентные пошлины на китайские товары 1 ноября или раньше. По его словам, решения Соединенных Штатов зависят от дальнейших действий Китая.

«Многое зависит от действий китайцев. Именно они решили пойти на эту серьезную эскалацию»,— сказал господин Грир в интервью CNBC. Он добавил, что США не допустят ситуацию, при которой Китай «хочет иметь право вето над мировыми цепочками поставок высокотехнологичной продукции».

13 октября президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины на товары из Китая в размере 100%. Если они начнут действовать, общий размер тарифов достигнет 130%. Вашингтон и Пекин также обменялись увеличением портовых сборов.

Подробнее — в материале «Ъ» «В сборах рождается истина».