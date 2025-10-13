В сборах рождается истина

Власти КНР с 14 октября вводят портовые сборы в отношении судов США в ответ на аналогичную меру Вашингтона против китайских судов. Назвав решение Пекина вынужденной защитой, Министерство коммерции КНР призвало США исправить ошибки и вернуться к диалогу. После обрушившего рынки громогласного заявления президента Трампа о готовности ввести с 1 ноября 100-процентные пошлины на китайские товары отыграть ситуацию назад поспешил сам Трамп. Президент США заверил, что «все будет хорошо» и он «хочет помочь, а не навредить Китаю». На этом фоне вице-президент Вэнс, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр финансов Скотт Бессент в один голос призвали Пекин договориться о том, как избежать новой торговой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / File Photo / Reuters Фото: Florence Lo / File Photo / Reuters

О специальных портовых сборах в отношении судов США, которые начнут действовать в этот вторник, сообщил официальный представитель Главного таможенного управления КНР Люй Далян. Вводимые Пекином меры будут распространяться на совершающие перевозки суда под американским флагом — как принадлежащие физическим лицам США, так и находящиеся в эксплуатации у предприятий и организаций, где американские граждане имеют от 25% акций, а также построенные в этой стране.

Ранее об аналогичных мерах в отношении китайских судов, вступающих в силу с 14 октября, объявила американская сторона.

Учитывая это, китайский представитель назвал решение Пекина «необходимыми ответными действиями, направленными как на защиту законных прав и интересов китайских отраслей и предприятий, так и на поддержание справедливой конкуренции на международных рынках морских перевозок и судостроения».

«Мы надеемся, что американская сторона признает свои ошибки, будет взаимодействовать с Китаем в духе взаимного согласия, вернется на правильный путь диалога и консультаций»,— добавил он.

С отдельным заявлением выступило Министерство коммерции КНР, назвавшее портовые сборы в отношении американских судов «вынужденной защитой», а не стремлением к эскалации. Как следует из его сообщения, такие же меры будут приняты в случае, если президент Трамп не откажется от решения ввести с 1 ноября 100-процентные пошлины на китайские товары.

В Пекине по-прежнему считают, что такого радикального сценария еще не поздно избежать. «Китай призывает США как можно скорее исправить свои ошибочные действия»,— говорится в заявлении Минкоммерции КНР.

В связи с этим китайское ведомство призвало США «руководствоваться важным консенсусом, достигнутым в ходе телефонного разговора лидеров двух стран, защищать с трудом достигнутые результаты консультаций, продолжать использовать механизм двусторонних торговых консультаций и устранять озабоченности каждой из сторон путем диалога, основанного на взаимном уважении». «Мы должны учитывать взаимные различия, обеспечивать стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских торгово-экономических отношений»,— отметили в ведомстве.

В то время как принявший боевую стойку Пекин рассчитывает избежать самого боя с Вашингтоном, ставший возмутителем спокойствия Дональд Трамп также бросился отыгрывать ситуацию назад.

«Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо! Глубокоуважаемый председатель Си просто переживает не лучший момент. Он не хочет депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь, а не навредить»,— написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее примирительные ноты прозвучали в интервью торгового представителя США Джеймисона Грира, которое 12 октября он дал телеканалу Fox News.

«Безусловно, у Китая есть пространство для выхода из этой ситуации, и президент Трамп продолжает поддерживать отличные отношения с председателем Си. Мы ведем диалог с нашими партнерами, но нам нужно убедиться, что мы сможем найти путь обратно к той стабильной ситуации, в которой мы пребывали неделю назад»,— заявил Джеймисон Грир.

Торговый представитель США изложил свою версию того, как возникла новая конфликтная ситуация между Пекином и Вашингтоном, в ходе которой президент Трамп и пригрозил ввести с 1 ноября 100-процентные пошлины на китайские товары.

Как следовало из разъяснения господина Грира, этой ситуации вполне можно было бы избежать, если бы Пекин вовремя вступил в переговоры с Вашингтоном, чего по непонятным причинам не сделал.

По его словам, новыми экспортными ограничениями против США, которые он не счел нужным обсуждать, Китай «вышел за все допустимые рамки».

«Могу сказать, что они нас не уведомили. Как только мы узнали о планируемых ими мерах из открытых источников, мы связались с китайцами относительно проведения телефонного звонка по этому вопросу, но они его перенесли»,— обиженно заметил американский торговый представитель.

По его мнению, намеченная ранее встреча президента Трампа и председателя Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС, который пройдет 31 октября — 1 ноября в Южной Корее, все еще может состояться и позволить сторонам добиться деэскалации. «Если будет заинтересованность в переговорах, то президент, как известно, всегда готов к обсуждениям»,— сообщил господин Грир.

Свое заявление на тему торговой войны с Китаем в интервью телеканалу Fox News сделал и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Отдав дань привычной жесткой риторике по отношению к Пекину и сообщив о наличии у США «намного более сильных карт, чем у Китая», второй человек в администрации Белого дома, впрочем, выразил надежду на то, что клинч двух ведущих мировых экономик не зайдет слишком далеко.

По его словам, если Пекин продемонстрирует спокойный подход к решению проблем в сфере торговли, то США готовы поступить так же. «В ближайшие недели мы увидим, хочет ли Китай начинать с нами торговую войну или же займет более разумную позицию. Надеюсь, они выберут путь разума»,— подытожил Джей Ди Вэнс.

Уже после интервью вице-президента США неготовность Вашингтона спешить с выполнением последних угроз Трампа в адрес Китая подтвердил министр финансов США Скотт Бессент. Комментируя последний пост Дональда Трампа в Truth Social, глава американского финансового ведомства указал на то, что президент США всегда может ускорить процесс введения новых мер против Китая, но его основной замысел — «дать им время встретиться и все обсудить». В связи с этим глава Минфина США утвердительно ответил на вопрос Fox Business о том, остается ли в силе договоренность о встрече между президентом Трампом и председателем Си на полях саммита АТЭС.

Таким образом, новая торговая война США и Китая, угроза которой обрушила мировые рынки в конце прошлой недели, может закончиться, так и не начавшись.

Сергей Строкань