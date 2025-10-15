Представитель бренда Christian Louboutin в РФ стала совладелицей участка на Рублевке

Владелица компании Aizel Айсель Трудель приобрела 33,3% в ООО «Акселерейшн интернейшенл», которому принадлежит участок площадью 11,7 га на Рублевском шоссе, обнаружил «Ъ» в базе СПАРК. Доля прежнего собственника Дмитрия Черемухина сократилась с 100% до 66,7%. Оба участника сделки не ответили на запрос «Ъ».

По оценке управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, рыночная стоимость компании составляет около 15 млрд руб., а доля госпожи Трудель может оцениваться в 4–5 млрд руб. Партнер NF Group Марина Малахатько предполагает, что сумма сделки могла составить от 0,5 млрд руб.

Госпожа Трудель известна как представитель брендов Christian Louboutin и Agent Provocateur в России, а также участвует в девелоперских проектах. Ей принадлежат доли в жилом комплексе Pave, офисном проекте на улице Алексея Свиридова и элитной новостройке в Нижнем Кисловском переулке. Господин Черемухин также активно инвестирует в недвижимость, владея площадками под жилую застройку в центре и на севере Москвы.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Инвесторов потянуло на Рублевское шоссе».