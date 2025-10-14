Guardian: США аннулировали визы 50 мексиканских чиновников из-за наркокартелей

США аннулировали визы более 50 мексиканских чиновников в рамках борьбы с латиноамериканскими наркокартелями. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на три дипломатических источника. По данным источников, визы были аннулированы более чем у 50 политиков из правящей мексиканской партии Morena, а также у десятков чиновников из других политических партий. Собеседники издания считают, что правительство США использует дипломатический рычаг против политической элиты Мексики в связи с новой политикой в отношении наркокартелей и их политических союзников.

«Администрация Трампа находит новые способы усилить давление на Мексику»,— цитирует The Guardian посла США в Мексике с 2011 по 2015 год Тони Уэйна.

Три бывших посла США обратили внимание, что ранее американское правительство ранее уже аннулировало визы мексиканских чиновников, но никогда еще не делало это в таких масштабах.

3 сентября госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Мексику подтвердил приверженность США сотрудничеству с Мексикой в борьбе с наркокартелями и другими транснациональными преступными группировками. Ранее глава Госдепа отмечал, что Вашингтон будет применять силу исключительно против наркокартелей, но не против каких-либо латиноамериканских государств.

Анастасия Домбицкая