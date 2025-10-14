Ставропольский бизнесмен получил штраф в 0,5 млн рублей за сокрытие 118 млн

Гендиректор ставропольского ООО «ЮГХИМПРОМ» попался на сокрытии 118 миллионов рублей от налоговой инспекции, однако суд ограничился штрафом, следует из картотеки судебных решений.

Как установил Ленинский районный суд Ставрополя, руководитель предприятия лично вел бухгалтерию и контролировал финансы компании. В отчетности он не указал поступления, что позволило скрыть часть доходов от взыскания налогов.

Чтобы уйти от претензий инспекции, предприниматель направил партнерам распоряжения переводить деньги, предназначенные «ЮГХИМПРОМу», не на его счета, а напрямую кредиторам компании. Так ООО «Мануфактура» перечислило свыше 64,7 млн рублей, а ООО «Гранд Тур Логистик» – более 82,1 млн рублей. По бухгалтерским документам долги считались закрытыми, но деньги на счета предприятия не поступили. Налоговая не смогла взыскать задолженность, из этих сумм 118 млн рублей признаны скрытыми.

Суд учел признание вины, отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил бизнесмену штраф 500 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Дело рассматривалось по статье 199.2 УК РФ — «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов».

Станислав Маслаков