На Ставрополье гендиректора фирмы обвиняют в сокрытии 118 млн рублей

В Ставропольском крае прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора ООО «ЮГХИМПРОМ» по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, обвиняемый знал о задолженности своего предприятия по уплате налогов, сборов и страховых взносов, но, имея возможность их покрытия, сокрыл деньги организации через счета иных юридических лиц.

Ущерб бюджету оценили в 118 млн руб. Дело рассмотрит Лермонтовский городской суд. Согласно данным портала проверки контрагентов rusprofile, ООО «ЮГХИМПРОМ» зарегистрировано в феврале 2016 года в городе Лермонтов. Предприятие специализируется на производстве пластмасс и синтетических смол. Генеральным директором общества, по данным портала, является Сергей Епископосян.

Константин Соловьев