Производители мебели расширят присутствие в офлайн-рознице через DIY-сети

Российские мебельные компании активно расширяют сотрудничество с сетями товаров для дома. Как сообщили «Ъ» в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР), этот канал позволяет нарастить продажи в среднем на 10–15%.

Первая мебельная фабрика в этом году планирует расширить количество своих салонов в гипермаркетах «Домовой» с одного до семи, рассказал гендиректор компании и президент АМДПР Александр Шестаков. Он отметил, что другие ритейлеры, включая OBI, «Петрович» и «Все инструменты», также привлекают известные бренды.

Тенденция связана, в частности, с сокращением числа специализированных салонов. По данным 2ГИС, за январь—сентябрь 2025 года их количество в крупных городах уменьшилось на 8,7%, до примерно 10,2 тыс.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Диваны не поддаются спросу».