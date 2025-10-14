Лидер устроивших переворот на Мадагаскаре путчистов объявил переходный период

Полковник Микаэль Рандрианирина, глава Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) объявил о начале переходного периода в государстве после того, как подразделение взяло на себя управление страной. Об этом сообщает агентство Reuters. Временное руководство рассчитывает находиться у власти в течение максимум двух лет, пока не будут проведены новые выборы. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, которому ранее объявили импичмент, тем временем называет случившееся «попыткой государственного переворота» и отрицает смену власти.

«Период преобразований в обществе продлится максимум два года,— цитирует его Reuters. — За это время будет проведен референдум по проекту новой конституции, а затем — выборы для постепенного формирования новых институтов власти».

Ссылаясь на заявление офиса мадагаскарского лидера, агентство AFP сообщает, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина считает случившееся «попыткой государственного переворота». «Президент республики полностью остается на своем посту и обеспечивает поддержание конституционного порядка и национальной стабильности»,— цитирует агентство заявление президентской канцелярии.

Ранее сегодня CAPSAT объявил о переходе страны под управление элитного военного подразделения. Это произошло на фоне демонстраций, которые вспыхнули в стране 25 сентября из-за нехватки воды и электроэнергии и переросли в массовые протесты из-за коррупции и неэффективного управления. 14 октября Андри Радзуэлина распустил Национальную ассамблею (парламент), однако депутаты все равно собрались для голосования по импичменту главе государства. Отстранение президента от власти поддержали 130 парламентариев из 131 (один депутат воздержался).

