В Щербиновском районе изъяли более 12 тысяч пачек нелегальных сигарет

В станице Новощербиновской 33-летний местный житель продавал немаркированные сигареты в собственном магазине. При проверке сотрудники ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю изъяли более 12 тыс. пачек безакцизной табачной продукции, 273 флакона с никотиносодержащей жидкостью и 69 систем нагревания табака, сообщает ГУ МВД России по региону.

Стоимость изъятого товара превышает 2,3 млн руб. Возбужденное уголовное дело по ч. 3 и 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт продовольственных товаров и продукции без маркировки).

Материалы направлены в суд. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.

Анна Гречко