Биодобавки разрешают запрещать

Роспотребнадзор опубликовал проект списка оснований для запрета продажи биологически активных добавок (БАДов). Торговля должна быть остановлена, если в составе БАДов есть запрещенные вещества, на пачке нет информации об изготовителе либо БАДы пытаются продать под видом пищевых добавок. Опрошенные “Ъ” врачи называют критерии Роспотребнадзора «необходимым минимумом», но признают, что они помогут избавить рынок от «заметной части» некачественных БАДов. Крупные интернет-площадки будут соблюдать эти правила, но мелкие продавцы смогут обойти их с помощью продаж через Telegram, предупреждает эксперт.

Проект приказа Роспотребнадзора опубликован 14 октября на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения. В документе перечислены пять оснований, по которым может быть запрещена розничная торговля биодобавками, в том числе через интернет.

Так, ведомство может запретить продажу БАДов, если они не прошли государственную регистрацию, содержат запрещенные законами РФ вещества или на пачке нет информации об изготовителе.

Кроме того, в перечне упомянута продажа БАДов под видом пищевых добавок, а также ситуация, когда в составе биодобавки есть «нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным в соответствии с законодательством РФ значениям».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предлагает ввести приказ в действие с 1 марта 2026 года.

Напомним, в мае 2025 года Госдума приняла закон, который впервые позволил врачам официально назначать пациентам БАДы (вступил в силу с 1 сентября). Параллельно Минздрав получил возможность утверждать список разрешенных добавок. В свою очередь, Роспотребнадзору дали право блокировать доступ к сайтам, которые распространяют информацию о БАДах, находящихся под запретом. Это будет происходить по аналогии с уже действующими полномочиями ведомства блокировать сайты с призывами к суициду: служба выявляет такие площадки и сообщает о них Роскомнадзору.

С тех пор было выпущено несколько подзаконных актов. В августе 2025 года, как сообщал “Ъ”, Минздрав подготовил проект постановления правительства РФ, по которому врачи смогут назначать гражданам биодобавки, соответствующие установленным критериям «эффективности и безопасности» (cм. “Ъ” от 19 августа).

По задумке ведомства, БАД считается «эффективным», если входящие в него вещества включены в клинические рекомендации Минздрава и официальные документы, разработанные медицинскими центрами или профессиональными ассоциациями.

«Безопасными» же Минздрав предложил считать только те биодобавки, положительное воздействие которых на здоровье было подтверждено в ходе испытаний (проведенных производителями БАДов).

В ведомстве сочли, что эти критерии должны вступить в силу с 1 марта 2026 года. Критериев того, какие биодобавки считать запрещенными, до сих пор не было.

Дистанционные продажи БАДов давно требовали надзора, считает совладелец сети «Клиника доктора Омарова» врач-дерматолог Зарема Омарова. «Необходимым минимумом» называет предложенные Роспотребнадзором критерии запрета БАДов научный руководитель сети клиник иммунореабилитации Grand Clinic Ольга Шуппо: «Тем не менее даже этих мер вполне достаточно для того, чтобы с рынка ушла заметная часть некачественной продукции». «Предложенные критерии вполне разумные, они именно те, о необходимости которых давно говорило профессиональное сообщество»,— согласна Зарема Омарова.

«Инструмент блокировки ресурсов довольно действенный. Риск его применения гарантирует, что крупные продавцы будут очень внимательно относиться к наполнению профильных разделов и ужесточат правила доступа продавцов к ним. Это действительно серьезно "обелит" рынок, особенно формат маркетплейсов»,— полагает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Но полностью проблему решить невозможно из-за огромного количества потребителей, сознательно покупающих контрафактную продукцию, предполагая, что она по каким-то критериям отличается от легального ассортимента, добавляет он.

Небольшие онлайн-ресурсы и тематические группы в Telegram могут продавать эту продукцию и в случае блокировки будут «зеркалить» информацию на альтернативных площадках, полагает господин Беспалов. Эксперт также не понимает, как будет регулироваться вопрос трансграничной покупки биодобавок для личного использования, и уточняет, что такими продажами занимается «целый пласт продавцов». Госпожа Шуппо дает понять, что критерии потребуется корректировать и дополнять «по мере развития системы контроля и анализа существующего зарубежного опыта».

Отметим, что правительство РФ накануне включило схему назначения БАДов врачами в сферу госконтроля. Так, 8 октября 2025 года вышло постановление №1560, по которому проверять требования к назначению биодобавок и контролировать соблюдение требований законодательства в этой сфере будет Росздравнадзор. В постановлении правительства оговаривается, что предметом госконтроля в том числе будет соблюдение медицинскими организациями и медработниками «требований, связанных с назначением биологически активных добавок».

Александр Воронов, Иван Буранов