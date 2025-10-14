ЦБ впервые за два месяца установил курс доллара ниже 80 рублей
Банк России установил курсы валют на 15 октября. Курс доллара составил 79,9 руб., что на 90 копеек меньше предыдущего значения. Это первый раз с 15 августа, когда доллар опустился ниже 80 руб.
Курс евро снизился на рубль и теперь составляет 92,6 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 16 копеек, достигнув 11,1 руб.
По оценкам экспертов, к концу года курс доллара может составить 90 руб. Среди причин ослабления российской валюты — ухудшение платежного баланса РФ, повышение спроса на валюту, волатильность сырьевых цен и геополитическая неопределенность.
