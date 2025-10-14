Задержанный зампрокурора Белгородской области уволен

Прокуратура Белгородской области сообщила, что задержанный по обвинению в коррупции заместитель прокурора региона Дмитрий Смирнов был уволен из ведомства.

Суть уголовного дела не раскрывается. «Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры»,— резюмировали в ведомстве.

Дмитрий Смирнов проработал в прокуратуре Белгородской области меньше трех недель. До этого он три года служил всеволожским городским прокурором Ленинградской области. По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, вменяемое в вину Дмитрию Смирнову коррупционное преступление могло быть совершено им на предыдущем месте работы.

Сергей Толмачев, Воронеж