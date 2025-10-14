Йон-Даль Томассон уволен с поста главного тренера сборной Швеции по футболу

Шведский футбольный союз (SFF) отправила в отставку с поста главного тренера национальной команды датчанина Йона-Даля Томассона. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Сборная не показала тех результатов, на которые мы надеялись. У нас по-прежнему есть шанс выйти в стыковые матчи в марте, и наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить оптимальные условия для возможности выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы считаем, что для этого требуется новое руководство в лице главного тренера», — сказал глава SFF Симон Эстрем.

Сборная Швеции потерпела три поражения в матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Футболисты дважды уступили команде Косово (0:2; 0:1) и проиграли швейцарцам (0:2). Со сборной Словении шведы сыграли вничью (2:2). На данный момент шведская команда располагается на последнем месте в турнирной таблице группы В.

Томассон возглавил сборную Швеции в 2024 году, став первым иностранным специалистом на этом посту. До него эту должность занимал Янне Андерссон, под руководством которого команда не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира-2022 и на чемпионат Европы-2024.

Таисия Орлова