Акционеры «М.Видео» одобрили допэмиссию на 1,5 млрд акций

Акционеры компании «М.Видео» одобрили проведение дополнительной эмиссии с максимально возможным объемом размещения до 1,5 млрд акций по открытой подписке.

Решение акционеров опубликовано на сайте раскрытия корпоративной информации. В нем среди прочего указано, что компания отказалась от проведения допэмиссии в размере 500 млн акций по закрытой подписке.

Завершение ключевых этапов размещения ожидается до конца 2025 года. Цену размещения утвердит совет директоров. Гендиректор «М.Видео» Феликс Либ сообщил, что средства от допэмиссии будут направлены на снижение долговой нагрузки компании и пополнение оборотного капитала.

Акции «М.Видео» на Мосбирже перешли к росту после публикации сообщения акционеров компании. По данным на 16:10 мск, бумаги торговались на уровне 57,7 руб. за штуку (-8,19%). В 16:20 они подорожали до 64,35 руб. за акцию (+2,39%). К 18:00 стоимость акций компании вновь перешла к снижению — 61,5 руб. за бумагу (-2,15%).

