Ритейлер потерял самообладание

После появления информации о планах размещения по открытой подписке 1,5 млрд акций «М.Видео» их котировки рухнули более чем на 20%. Даже с учетом последующей коррекции цена составила около 60 руб., это минимум с марта 2009 года. Положение компании остается довольно тяжелым из-за большого долга. И участники рынка считают, что для его погашения целесообразнее было привлекать средства у крупного инвестора или мажоритарного акционера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

22 сентября акции «М.Видео» на торгах Московской биржи около полудня упали в цене более чем на 20%. В ходе торгов котировки опускались до отметки 55,95 руб., минимального значения с марта 2009 года. Из-за значительного снижения котировок торговая площадка была вынуждена проводить дискретный аукцион по этим бумагам, чтобы охладить участников торгов. Так инвесторы отреагировали на публикацию «Интерфакса» о том, что на ближайшем собрании акционеров будет рассматриваться вопрос размещения по открытой подписке допэмиссии в количестве 1,5 млрд акций. В настоящее время в обращении находятся около 180 млн акций.

В начале сентября совет директоров утвердил повестку дня внеочередного собрания акционеров, намеченного на 13 октября, в котором первым вопросом рассматривался отказ от проведения допэмиссии по закрытой подписке. Четвертым был вопрос об увеличении уставного капитала путем проведения допэмиссии по открытой подписке (но без указания параметров). Допэмиссия по закрытой подписке на 500 млн акций была зарегистрирована 18 августа 2025 года. Предполагалось ее разместить в пользу четырех компаний.

В «М.Видео» отметили, что «формат открытой допэмиссии позволит иметь гибкость в выборе оптимальных форматов финансирования». Кроме того, там отметили, что все действующие акционеры смогут воспользоваться «преимущественным правом и в том числе завершить процесс докапитализации» компании на 30 млрд руб.

Впрочем, отсутствие подробностей новой допэмиссии на лентах раскрытия информации эксперты не считают нарушением нормативных требований. Как отметили в Банке России, в начале сентября эмитент раскрыл повестку дня общего собрания акционеров, причем в тот же день было опубликовано уточнение, касающееся установления цены размещения. При этом, как подчеркнули в ЦБ, до принятия собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала «раскрытие какой-либо иной информации о допэмиссии действующим законодательством не предусмотрено». Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель отмечает: как будет принято решение о допэмиссии, так будет и публикация.

Группе «М.Видео» принадлежит сеть магазинов и интернет-магазинов бытовой техники и электроники. Согласно отчетности по МСФО, за первое полугодие 2025 года выручка «М.Видео» составила 171 млрд руб., сократившись за год на 15%. Чистый убыток увеличился в 2,5 раза, до 25,2 млрд руб.

Участники рынка считают, что на столь резкую реакцию инвесторов повлияли несколько факторов, в частности, слабые результаты за первое полугодие 2025 года и большой объем допэмиссии, многократно превышающий текущее количество акций. По словам ведущего аналитика ИК «Велес Капитал» Артема Михайлина, «есть вероятность, что мажоритарные акционеры не готовы единолично выкупить весь объем новых бумаг». Как отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвеста» Никита Бредихин, компания испытывает проблемы в основном бизнесе из-за падения продаж в офлайн-магазинах в связи с конкуренцией с маркетплейсами при высокой закредитованности.

По мнению аналитиков, погашение долга в моменте более предпочтительный вариант. При этом, по словам Никиты Бредихина, результаты размещения акций по открытой подписке напрямую зависят от рыночного спроса на бумаги, но, учитывая проблемы в бизнесе и высокую закредитованность, «продать 1,5 млрд акций в текущей ситуации будет сложно». По оценке «Солид Брокера», компания по итогам первого полугодия 2025 года показала EBITDA в размере лишь 2,5 млрд руб., при этом только процентные расходы, включая арендные платежи, составили 23 млрд руб. По мнению главного аналитика и доверительного управляющего «Солид Брокера» Дмитрия Донецкого, «для исправления финансового положения компании необходима допэмиссия по типу "Сегежи" (акции были размещены по закрытой подписке в пользу мажоритарного акционера и ряда внешних инвесторов, из выручки была погашена значительная часть долга.— “Ъ”), когда привлекается около 75% от текущей суммы долга, что в случае "М.Видео" составит около 75 млрд руб.». Никита Бредихин также отмечает, что закрытая подписка подразумевает участие крупного инвестора или мажоритарного акционера, «который может взять на себя значительный объем размещения, а также может выкупить акции по цене выше рыночной, чтобы привлечь в компанию большую сумму».

Господин Михайлин не исключает, что в ближайшее время «акции компании останутся под давлением». По оценке господина Донецкого, если брать этот размер привлечения (75 млрд руб.— “Ъ”), тогда «целевая цена для допэмиссии может выйти на уровень 50 руб.».

Андрей Ковалёв, Дмитрий Ладыгин