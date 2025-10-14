Новое правительство Франции приостановит пенсионную реформу до 2027 года

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что его новое правительство приостановит проведение пенсионной реформы до президентских выборов, которые запланированы на 2027 год. Тем самым он выполнил требование партии Социалистов, которая грозила поддержать вотум недоверия новому кабинету министров, если реформа не будет заморожена.

«Этой осенью я предложу парламенту приостановить пенсионную реформу 2023 года до президентских выборов. С сегодняшнего дня до января 2028 года пенсионный возраст повышаться не будет»,— заявил Себастьен Лекорню в ходе выступления перед Национальным собранием с заявлением об общей политике правительства.

Себастьен Лекорню также пообещал, что в период своего пребывания на посту премьера не будет применять статью конституции 49.3, позволяющую правительству принять законопроект в обход голосования членов парламента. По его словам, таким образом у оппозиции не будет повода для автоматического вотума недоверия правительству.

Пенсионная реформа, в частности, предполагает повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. Эта инициатива в 2023 году вызвала массовые протесты во Франции. При этом реформа начала постепенно действовать с 1 сентября 2023 года.

Повторно назначенный Себастьен Лекорню представил новый состав правительства 12 октября. Левая «Непокоренная Франция» и правое «Национальное объединение» внесли на рассмотрение в Национальное собрание две резолюции о доверии кабинету министров. Для отставки нового правительству требуются голоса 289 депутатов. Потенциально парламентариям, выступающим за вотум недоверия, не хватает 24 голоса. Социалисты обещали поддержать резолюцию об отставке правительства, если не будет заморожена пенсионная реформа.

О новом правительстве — в материале «Ъ» «Министры выходного дня».

Лусине Баласян