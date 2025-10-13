Министры выходного дня

В воскресенье вечером Елисейский дворец утвердил список нового правительства из 34 министров. Двумя днями ранее президент Эмманюэль Макрон определил того, под чьим руководством новому кабинету предстоит работать, переназначив премьер-министром Себастьена Лекорню. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьен Лекорню

Фото: Martin Lelievre / Pool / Reuters Себастьен Лекорню

Фото: Martin Lelievre / Pool / Reuters

Это уже вторая попытка Себастьена Лекорню сформировать кабинет. Неделя, предшествовавшая объявлению, прошла в атмосфере политического хаоса: стремительная отставка предыдущего правительства, новый цикл переговоров с партиями, повторное утверждение Лекорню на посту премьер-министра.

Новый кабинет собирали не без спешки — накануне визита президента во главе французской делегации на «Саммит мира» по Газе, открывающийся 13 октября в Египте. Эмманюэль Макрон, почувствовав, что значительная часть депутатов не хочет роспуска Национальной ассамблеи, воспользовался этим, чтобы навязать свое расписание, и потребовал от премьера представить готовый состав правительства к своему отъезду. Так что назначения проводились поздним воскресным вечером.

Лекорню сделал ставку на «смешанный» подход. «Я предложил людей из гражданского общества, проверенных профессионалов и молодых депутатов»,— сказал премьер, вновь подчеркнув, что не желал видеть в команде министров с президентскими амбициями. «Я хочу, чтобы появились новые лица»,— добавил он.

Некоторые лица, впрочем, очень и очень знакомы. Жеральд Дарманен по-прежнему министр юстиции, Рашида Дати вновь возглавила Министерство культуры. Министром экономики, финансов, промышленного, энергетического и цифрового суверенитета, как и в первом, эфемерном правительстве Лекорню, остался Ролан Лескюр. Жан-Ноэль Барро сохранил за собой Министерство иностранных дел и по делам Европы.

А вот Министерство заморских территорий покинул Манюэль Вальс, так и не добившись урегулирования в Новой Каледонии. Новым министром стала Наима Мутшу.

Министром образования назначен Эдуар Жеффрэ — его предшественница Элизабет Борн предпочла уйти, возможно, после того как осмелилась предположить саму возможность отыграть назад пенсионную реформу. Министром внутренних дел вместо ушедшего из правительства с гордо поднятой головой Брюно Ретайо стал нынешний префект парижской полиции Лоран Нуньес. По крайней мере он профессионал, прошедший службу в полиции, контрразведке, Министерстве внутренних дел, где он занимал пост государственного секретаря при министре Кристофе Кастанере. Министерство вооруженных сил и дел ветеранов возглавила Катрин Вотрен, ранее отвечавшая в правительстве за социальные вопросы и здравоохранение.

Лекорню пришлось собирать свою команду без поддержки центристов и без участия партии «Республиканцы» (LR), руководство которой решило отказаться от присутствия в правительстве. Это решение устроило далеко не всех партийцев, и шесть членов LR все-таки приняли предложенные посты. Кроме Рашиды Дати, это Анни Женвар (сельское хозяйство), Винсент Жанбрун (жилье), Филипп Табаро (транспорт), Себастьен Мартен (госсекретарь по промышленности) и Николя Форисье (франкофония). Руководство LR объявило, что эти министры больше не могут считаться членами партии.

Новое правительство с самого начала действует в зоне риска. Все оппозиционные силы, за исключением социалистов, ожидающих гарантий приостановки пенсионной реформы, уже пригрозили вотумом недоверия.

Премьер старается выглядеть спокойным, призывая к перемирию: «У меня нет другой повестки, кроме моей миссии — дать Франции бюджет».

Он подчеркивает свою лояльность президенту, добавляя: «Но это не значит, что я его подчиненный».

Правительство Лекорню-2 выглядит как кабинет переходного периода — осторожный, прагматичный, без громких имен. Его судьба зависит от того, удастся ли премьеру провести бюджет через Национальную ассамблею и удержать равновесие между президентской волей и парламентским сопротивлением.

С сегодняшнего дня министры занимают места в своих кабинетах и немедленно приступают к работе. По распоряжению премьера церемонии передачи полномочий должны пройти между 11 и 14 часами, без прессы, речей и без приглашенных — «строго и без излишеств». Это должно лишний раз подчеркнуть деловой характер новой команды. Проект бюджета 2026 года нужно внести в парламент уже на этой неделе. Исполнительная власть спешит уложиться в рамки конституционного календаря — закон о финансах должен быть принят до 31 декабря.

И забавная подробность: наутро после того, как Лекорню согласился появиться в новой серии французской политической саги «Миссия невыполнима», соотечественники оценили по крайней мере его отвагу — премьер вырос в общественном мнении сразу на 11 пунктов.

Алексей Тарханов