Министры выходного дня

Во Франции объявлен состав нового правительства

В воскресенье вечером Елисейский дворец утвердил список нового правительства из 34 министров. Двумя днями ранее президент Эмманюэль Макрон определил того, под чьим руководством новому кабинету предстоит работать, переназначив премьер-министром Себастьена Лекорню. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Себастьен Лекорню

Себастьен Лекорню

Фото: Martin Lelievre / Pool / Reuters

Себастьен Лекорню

Фото: Martin Lelievre / Pool / Reuters

Это уже вторая попытка Себастьена Лекорню сформировать кабинет. Неделя, предшествовавшая объявлению, прошла в атмосфере политического хаоса: стремительная отставка предыдущего правительства, новый цикл переговоров с партиями, повторное утверждение Лекорню на посту премьер-министра.

Новый кабинет собирали не без спешки — накануне визита президента во главе французской делегации на «Саммит мира» по Газе, открывающийся 13 октября в Египте. Эмманюэль Макрон, почувствовав, что значительная часть депутатов не хочет роспуска Национальной ассамблеи, воспользовался этим, чтобы навязать свое расписание, и потребовал от премьера представить готовый состав правительства к своему отъезду. Так что назначения проводились поздним воскресным вечером.

Лекорню сделал ставку на «смешанный» подход. «Я предложил людей из гражданского общества, проверенных профессионалов и молодых депутатов»,— сказал премьер, вновь подчеркнув, что не желал видеть в команде министров с президентскими амбициями. «Я хочу, чтобы появились новые лица»,— добавил он.

Некоторые лица, впрочем, очень и очень знакомы. Жеральд Дарманен по-прежнему министр юстиции, Рашида Дати вновь возглавила Министерство культуры. Министром экономики, финансов, промышленного, энергетического и цифрового суверенитета, как и в первом, эфемерном правительстве Лекорню, остался Ролан Лескюр. Жан-Ноэль Барро сохранил за собой Министерство иностранных дел и по делам Европы.

А вот Министерство заморских территорий покинул Манюэль Вальс, так и не добившись урегулирования в Новой Каледонии. Новым министром стала Наима Мутшу.

Министром образования назначен Эдуар Жеффрэ — его предшественница Элизабет Борн предпочла уйти, возможно, после того как осмелилась предположить саму возможность отыграть назад пенсионную реформу. Министром внутренних дел вместо ушедшего из правительства с гордо поднятой головой Брюно Ретайо стал нынешний префект парижской полиции Лоран Нуньес. По крайней мере он профессионал, прошедший службу в полиции, контрразведке, Министерстве внутренних дел, где он занимал пост государственного секретаря при министре Кристофе Кастанере. Министерство вооруженных сил и дел ветеранов возглавила Катрин Вотрен, ранее отвечавшая в правительстве за социальные вопросы и здравоохранение.

Лекорню пришлось собирать свою команду без поддержки центристов и без участия партии «Республиканцы» (LR), руководство которой решило отказаться от присутствия в правительстве. Это решение устроило далеко не всех партийцев, и шесть членов LR все-таки приняли предложенные посты. Кроме Рашиды Дати, это Анни Женвар (сельское хозяйство), Винсент Жанбрун (жилье), Филипп Табаро (транспорт), Себастьен Мартен (госсекретарь по промышленности) и Николя Форисье (франкофония). Руководство LR объявило, что эти министры больше не могут считаться членами партии.

Новое правительство с самого начала действует в зоне риска. Все оппозиционные силы, за исключением социалистов, ожидающих гарантий приостановки пенсионной реформы, уже пригрозили вотумом недоверия.

Премьер старается выглядеть спокойным, призывая к перемирию: «У меня нет другой повестки, кроме моей миссии — дать Франции бюджет».

Он подчеркивает свою лояльность президенту, добавляя: «Но это не значит, что я его подчиненный».

Правительство Лекорню-2 выглядит как кабинет переходного периода — осторожный, прагматичный, без громких имен. Его судьба зависит от того, удастся ли премьеру провести бюджет через Национальную ассамблею и удержать равновесие между президентской волей и парламентским сопротивлением.

С сегодняшнего дня министры занимают места в своих кабинетах и немедленно приступают к работе. По распоряжению премьера церемонии передачи полномочий должны пройти между 11 и 14 часами, без прессы, речей и без приглашенных — «строго и без излишеств». Это должно лишний раз подчеркнуть деловой характер новой команды. Проект бюджета 2026 года нужно внести в парламент уже на этой неделе. Исполнительная власть спешит уложиться в рамки конституционного календаря — закон о финансах должен быть принят до 31 декабря.

И забавная подробность: наутро после того, как Лекорню согласился появиться в новой серии французской политической саги «Миссия невыполнима», соотечественники оценили по крайней мере его отвагу — премьер вырос в общественном мнении сразу на 11 пунктов.

Алексей Тарханов

Топ-10 самых коротких премьерств во Франции

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Фото: Fred Dufour / Pool / Reuters

Фото: Thomas Padilla / AP

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Фото: Gianni Giansanti / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: AP

Фото: Daniel SIMON / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Christophe Ena / AP

Фото: Duclos / AP

Себастьен Лекорню. 27 дней
Занял пост 9 сентября 2025 года, а покинул должность 6 октября. Накануне представил состав нового правительства. Заявил, что в нынешних условиях не смог бы исполнять свои обязанности и начать работу нового правительства, а также обвинил депутатов парламента в неготовности идти на компромиссы и работать сообща

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

Мишель Барнье. 3 месяца 8 дней
Стал премьер-министром в сентябре 2024 года. 3 декабря того же года принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год в обход депутатов парламента. 5 декабря правительство Мишеля Барнье получило вотум недоверия и было отправлено в отставку. Оставил свой пост 13 декабря 2024 года

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Бернар Казнёв. 5 месяцев 9 дней
Возглавил правительство в 2016 году. В 2017 году президентом стал Эмманюэль Макрон. В тот же день Бернар Казнёв сообщил действующему французскому лидеру Франсуа Олланду: «В связи с тем что Конституционный совет объявил официальные итоги выборов президента и в соответствии с республиканской традицией, я имею честь сообщить о своей отставке и отставке правительства». Он продолжил исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров и покинул пост 15 мая 2017 года

Фото: Fred Dufour / Pool / Reuters

Габриэль Атталь. 7 месяцев 27 дней
Занял пост в январе 2024 года в возрасте 34 лет, став самым молодым премьер-министром в истории страны. О решении уйти в отставку сообщил в июне после объявления результатов парламентских выборов. На них президентская коалиция «Вместе» заняла второе место по числу голосов. Новый премьер-министр был назначен спустя более чем 50 дней. Им стал Мишель Барнье. В сентябре 2024 года Габриэль Атталь ушел в отставку

Фото: Thomas Padilla / AP

Франсуа Байру. 8 месяцев 27 дней
В декабре 2024 года был назначен премьер-министром страны. 8 сентября того же года Национальное собрание вынесло вотум недоверия правительству после неудачной попытки утвердить бюджет на 2026 год. 9 сентября 2024 года Франсуа Байру подал прошение об отставке и покинул свой пост

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Эдит Крессон. 10 месяцев 18 дней
Возглавила правительство в 1991 году. Эдит Крессон — первая женщина премьер-министр в истории страны. Она стала непопулярной из-за своей несдержанности в высказываниях. В итоге после неудачных результатов социалистов на региональных выборах 1992 года президент Франсуа Миттеран поручил формирование нового правительства Пьеру Береговуа. Эдит Крессон оставила свою должность в апреле 1992 года

Фото: Gianni Giansanti / Gamma-Rapho / Getty Images

Морис Кув де Мюрвиль. 11 месяцев 10 дней
В 1968 году был назначен премьер-министром после конфликта президента Шарля де Голля с действующим главой правительства Жоржем Помпиду. В апреле 1969 года де Голль ушел в отставку, новым президентом стал Помпиду. 20 июня 1969 года он официально вступил в должность и назначил новым премьер-министром Жака Шабана-Дельмаса

Фото: AP

Пьер Береговуа. 11 месяцев 27 дней
Занял пост в апреле 1992 года. Уже в марте 1993 года ушел в отставку после сокрушительного поражения социалистов на парламентских выборах. 1 мая 1993 года политик застрелился

Фото: Daniel SIMON / Gamma-Rapho / Getty Images

Элизабет Борн. 19 месяцев 24 дня
В 2022 году возглавила правительство страны. Будучи премьер-министром 23 раза прибегла к конституционной поправке 49.3, позволяющей принимать законы в обход парламента. За это она получила прозвище «мадам 49.3». К январю 2024 года, согласно опросам, стала самым непопулярным политиком во власти. 8 января того же года она подала прошение об отставке

Фото: Christophe Ena / AP

Лоран Фабиус. 20 месяцев 3 дня
В 1984 году был назначен премьер-министром. Выступал за «новый» французский социализм, принимающий рыночную экономику. Однако его правительство не смогло предотвратить рост безработицы и неравенства. В итоге социалисты потерпели поражение на парламентских выборах 1986 года. После этого Лоран Фабиус ушел в отставку

Фото: Duclos / AP

