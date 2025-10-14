Умер заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе Петр Брайко

На 80-м году жизни скончался Петр Брайко, первый заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе в Кемеровской области. О его смерти сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация спортивной борьбы Кемеровской области Фото: Федерация спортивной борьбы Кемеровской области

Петр Брайко 6 сентября 1946 года. За более чем 40 лет работы под руководством Брайко были подготовлены более 42 мастеров спорта, победителей и призеров первенств СССР, первенств России и первенств Европы. Он был учителем и наставником для мастеров спорта Андрея Ярцева, Евгения Кулиша, Сергея Большакова. Также он тренировал чемпиона мира среди ветеранов Сергея Куклина.

Среди наград Петра Брайко — медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса», медаль «За достойное воспитание детей», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, а также орден «Доблесть Кузбасса».