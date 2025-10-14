Британия снимет 30-летнее эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану

Великобритания спустя более чем 30 лет снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану. Об этом заявил замминистра иностранных дел королевства Стивен Даути.

Господин Даути отметил, что исходные причины для ограничений утратили актуальность на фоне значительного прогресса в мирном урегулировании конфликта, а также итогов недавнего саммита в Вашингтоне, организованного президентом США Дональдом Трампом.

По словам замглавы МИДа, снятие эмбарго позволит развивать сотрудничество в области безопасности и защищать суверенитет и территориальную целостность стран, включая противодействие гибридным угрозам.

Эмбарго было введено в 1992 году по рекомендации ОБСЕ и касалось всех поставок оружия и боеприпасов силам, участвовавшим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха. 8 августа Армения и Азербайджан при участии Дональда Трампа подписали совместную декларацию о мирных отношениях. В начале октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о несогласии Еревана с несколькими предварительными условиями, выдвинутыми Баку перед подписанием соглашения. При этом для завершения мирного процесса объективных препятствий нет, убежден министр.

