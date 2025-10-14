В Новой Каховке выбрали нового главу совета депутатов после гибели предыдущего

Председателем совета депутатов Новой Каховки вместо погибшего в результате атаки ВСУ Владимира Леонтьева выбрали Галину Изюменко. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

«В связи с трагическими событиями — гибелью председателя совета Владимира Павловича Леонтьева — совет депутатов Новой Каховки избрал нового руководителя. Кандидатуру от "Единой России" утвердил президиум регионального отделения партии, за Галину Изюменко проголосовали 10 из 11 присутствовавших депутатов»,— уточнили в пресс-службе организации.

Выступая перед голосованием, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что с госпожой Изюменко совет будет работать слаженно и результативно.

Галина Изюменко родилась в Тюменской области, с 2014 до 2024 года работала начальником региональной сети автозаправочных станций «Окко» и «Югнефть». В 2023 году избралась в совет депутатов Новой Каховки.

Предыдущий председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев погиб 1 октября после удара украинского БПЛА. Мужчина скончался в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии. Позже он был похоронен в Симферополе.

Александр Дремлюгин, Симферополь