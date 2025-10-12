В 2025 году в Татарстане планируют произвести сельхозпродукции на 357 млрд рублей

В этом году в Татарстане планируют произвести сельхозпродукции на сумму более 357 млрд руб., что на 2% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Татар-информ».

В 2024 году республика уже заняла пятое место в России и первое в Приволжском федеральном округе по объему произведенной сельхозпродукции. Татарстан также лидирует по производству молока и занимает второе место по сбору картофеля. Республика также входит в десятку лучших по производству мяса, яиц, сбору зерна, сахарной свеклы и овощей.

В текущем году в республике собрали 4,5 млн тонн зерна. Наибольшие объемы зафиксированы в Буинском, Тетюшском и Арском районах. Планируется собрать 2,3 млн тонн сахарной свеклы и более 1,1 млн тонн картофеля и овощей.

В этом году также прогнозируется производство более 2,3 млн тонн молока, что на 1,1% больше, чем в 2024 году. Также ожидается производство свыше 1,6 млрд штук яиц, что на 3% больше, чем в предыдущем году, и 520 тыс. тонн скота и птицы на убой.

Влас Северин