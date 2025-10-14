Дело бывшего главы управления кадров Минобороны Кузнецова направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Леву Мартиросяна. Их обвиняют в получении и даче взятки соответственно. Рассмотрением дела займется Кассационный военный суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Господин Кузнецов посодействовал заключению госконтрактов на размещение в гостиницах господина Мартиросяна военнослужащих, направленных в учебные центры. За это предприниматель в 2020 году оформил на генерала участок и жилой дом в Краснодаре. Их общая стоимость превысила 80 млн руб. Участок впоследствии переоформили на супругу Юрия Кузнецова.

В 2021-2023 годах при помощи генерала коммерсант заключил договоры с Краснодарским военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко. Стоимость госконтрактов составила 305 млн руб.

14 октября Хамовнический районный суд Москвы арестовал активы Юрия Кузнецова и его родственников. В доход государства обратили недвижимость, коллекцию монет, серебряные погоны генерала и найденные при обысках деньги. Общая стоимость активов оценивалась в 500 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генерал-лейтенант, поделитесь».

Никита Черненко