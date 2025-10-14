Арестованы активы экс-начальника управления кадров Минобороны Кузнецова

Имущество и активы бывшего начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова арестованы. Об этом «РИА Новости» сообщил осведомленный источник.

Стоимость арестованных активов Кузнецова и аффилированных с ним лиц оценивается в 500 млн руб. Об обращении в доход государства активов Юрия Кузнецова и его родственников ранее настаивала Генпрокуратура. Рассмотрение соответствующего иска началось в Хамовническом райсуде 10 октября.

Накануне решения об аресте имущества Кузнецов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину. В нем генерал-лейтенант указал, что сумма законно выплаченных ему денежных средств начиная с 2010 года «полностью перекрывает стоимость имущества и количество денег», которые хотят у него изъять.

Активы, имеющие, по версии Генпрокуратуры, коррупционное происхождение, были обнаружены у бывшего кадровика в ходе расследования ГСУ СКР уголовного дела о получении им взяток (ч. 6 ст. 290 УК) от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Тот занимался гостиничным бизнесом, а генерал Кузнецов, по версии следствия, обеспечил взяткодателю победу в двух конкурсах на оказание гостиничных услуг стоимостью 372,3 млн руб.

В ходе обысков в кабинете Кузнецова изъяли 686 тыс. руб., а из квартиры дочери на Ярцевской улице — 56 млн руб. в различных валютах. Всего наличности было найдено на общую сумму 189 млн руб. Еще 56 млн руб. хранились на банковских счетах его супруги. В список имущества генерала также входят квартиры, машины, коллекция монет и часы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генерал-лейтенант, поделитесь».

Влад Никифоров