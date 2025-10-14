Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста мировой экономики по итогам 2025 года до 3,2% (+0,2%). Прогноз на 2026 год совпадает с июльской оценкой и составляет 3,1%.

«В странах с развитой экономикой рост составит около 1,5%, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах — чуть более 4%»,— написано в отчете МВФ. Фонд также ожидает дальнейшего снижения мировой инфляции.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша сказал на брифинге, что обострение торговой войны между США и Китаем может негативно повлиять на перспективы роста мировой экономики. По его словам, последние заявления чиновников обеих стран заставляют «осознать, что торговая неопределенность до сих пор сохраняется».

Согласно прогнозу, рост экономики России по итогам 2025 года составит 0,6%. В США показатель составит 2%, в Евросоюзе — 1,2%, Китае — 4,8%, Индии — 6,6%.

