Мишустин: в 2026 году МРОТ превысит 27 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году повысится более чем на 20,5%. Сумма составит 27 093 руб., заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Господин Мишустин рассказал, что МРОТ постепенно растет, опережая инфляцию. С начала года он повысился на 16,5% и составил более 22 400 руб.

«Правительство продолжает формировать условия для роста благополучия наших граждан. Их ключевыми элементами стали поддержка устойчивой динамики экономики, снижение бедности и доходного неравенства»,— отметил премьер-министр во время сессии.

Премьер-министр подчеркнул, что эти меры направлены на улучшение уровня жизни около 4,5 млн работников. Прожиточный минимум в 2026 году достигнет 18 939 руб. Для трудоспособных — 20 644 руб., для пенсионеров —16 288 руб., для детей — 18 371 руб.