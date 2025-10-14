Бизнесмена Мунтяну могут выдвинуть на пост премьера Молдавии

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) предложит президенту Майе Санду назначить премьер-министром бизнесмена Александра Мунтяну. Об этом сообщил спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу.

«ПДС дождется утверждения депутатских мандатов Конституционным судом и созыва заседания парламента президентом Санду,— написал господин Гросу в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). — После формирования парламентских фракций мы представим главе государства кандидатуру Александра Мунтяну».

Александр Мунтяну — молдавский экономист, профессор и предприниматель.

Занимается инвестициями, участвует в международных образовательных и культурных проектах. По данным местных СМИ, последние 20 лет господин Мунтяну живет на Украине.

Выборы в парламент Молдавии прошли 28 сентября. Согласно итогам, ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные политсилы — 49,8%. Правящая партия получит право формировать новое правительство после утверждения мандатов Конституционным судом и созыва сессии парламента президентом Майей Санду. Накануне действующий премьер-министр Дорин Речан заявил, что отказывается от участия в новом составе правительства и намерен уйти из политики.