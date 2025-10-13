Дорин Речан отказался от должности премьер-министра Молдавии

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан отказался возглавить правительство еще на один срок. Он также прекратит полномочия депутата после избрания состава нового правительства.

51-летний Дорин Речан с 2010-го по 2012 год занимал должность замминистра информационных технологий и связи Молдавии. Затем был министром внутренних дел республики. С 2022 года господин Речан занимал пост советника президента в сфере безопасности и национальной обороны Молдавии, а также секретаря Высшего совета безопасности страны. Премьер-министром он был назначен в 2023 году.

«Я больше не буду участвовать в общественной и политической жизни»,— сказал господин Речан на пресс-конференции (цитата по «Молдпресс»).

Господин Речан пояснил, что «не собирался заниматься политикой или оставаться в ней», когда ему предложили занять должность премьер-министра. Он добавил, что вернется к профессиональной деятельности, которую оставил несколько лет назад.

Партия «Действие и солидарность» победила на парламентских выборах в сентябре с 50,2% голосов. Председатель правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу заявил, что кандидат на должность премьера уже есть. Его имя будет объявлено после консультаций с президентом Майей Санду.

