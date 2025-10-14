Школы и детсады Екатеринбурга обновили оборудование благодаря депутатам гордумы

Депутаты думы Екатеринбурга проконтролировали траты дополнительных средств, которые они предлагали привлечь из бюджета для решения важных для жителей вопросов. Как пояснили в пресс-службе представительного органа, каждый парламентарий ежегодно вносит предложение, на что направить до 1 млн руб. Это могут быть нужды городских учреждений, работы по благоустройству территорий и развитие социально значимых направлений. Осенью депутаты принимают результаты.

Депутат Станислав Киселев (слева) в школе №23 Академического района

Фото: Пресс-служба гордумы Екатеринбурга Депутат Станислав Киселев (слева) в школе №23 Академического района

Фото: Пресс-служба гордумы Екатеринбурга

Депутат гордумы и директор школы №168 Татьяна Вяткина поделилась, что помогла привлечь средства на ремонты в учебных заведениях Верх-Исетского района. В школах №171 и лицее №12 заменили оконные блоки, в детском саду № 582 поменяли окна и завершают обновление крыльца. «Комфортная образовательная среда, безопасное пространство — важная составляющая педагогической работы»,— отметила госпожа Вяткина.

Учебные заведения Кировского района получили 1 млн руб. на улучшение материально-технической базы благодаря работе депутата Артура Зиганшина. Были приобретены интерактивные доски в учебные классы школы №165 и закуплено другое оборудование в школы № 24, 36, 125, 130 и 134. «Забота о подрастающем поколении и о педагогах города для депутатов — это первостепенная задача»,— подчеркнул господин Зиганшин.

Депутат Станислав Киселев предложил направить средства на поддержку образовательных учреждений Академического района. В кабинете истории школы №23 установили мультимедийную доску, в школе №25 уложили противоскользящую плитку, в детском саду №52 разместили сенсорную комнату, в музыкальном зале детского сада №72 повесили тепловую завесу и поставили новые стулья. «Посчитал необходимым помочь и вижу, что средствами правильно распорядились. Рад, что у детей появилось еще больше возможностей»,— сказал господин Киселев.