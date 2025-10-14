Новый альбом Тейлор Свифт установил рекорд по продажам

Продажи «Life of a Showgirl», 12-го студийного альбома самой коммерчески успешной исполнительницы современности — Тейлор Свифт, за первую неделю составили 4,002 млн единиц, что стало новым рекордом в музыкальной индустрии. Об этом сообщают ведущие мировые медиа, включая Billboard.

Прежний рекорд, установленный альбомом «25» Адель (было продано 3,378 млн экземпляров), продержался, таким образом, десять лет.

Кроме того, госпожа Свифт возглавила рейтинг солистов, имеющих наибольшее количество (15) альбомов, занимающих первую строчку в списках Billboard 200. Теперь она уступает только The Beatles, у которых таких альбомов 19.

Подробнее о новом альбоме Тейлор Свифт читайте в материале «Жизнь как шоу».