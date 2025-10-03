Жизнь как шоу

Вышел в свет 12-й альбом Тейлор Свифт — самой коммерчески успешной певицы в мире. Он называется «The Life of a Showgirl» — «Жизнь девушки из шоу», а если совсем близко к контексту американского шоу-бизнеса — «Жизнь танцовщицы кабаре». Поддавшись ажиотажу, альбом послушал Игорь Гаврилов.

Фото: Kylie Cooper / Reuters За новым альбомом Тейлор Свифт выстроились очереди

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Новый альбом Тейлор Свифт — явление планетарного масштаба сродни футбольному чемпионату или премьере нового «Аватара», когда люди не включают его в свои планы, а строят планы, отталкиваясь от него. На глобальном уровне это выглядит так: за неделю до выпуска альбома Тейлор Свифт «The Life of a Showgirl» в свет вышел 41 альбом артистов «верхнего эшелона». А еще целый ряд музыкантов отложили свои релизы «на потом». С точки зрения экспертов индустрии, мейджор-артисты, включая Робби Уильямса, Мэрайю Кэри и Роберта Планта, предпочли не конкурировать с новой работой американской певицы.

500 магазинов сети Target начали продавать физические носители с альбомом в полночь 3 октября. При этом в онлайн-магазинах все доступные виниловые версии альбома были предоплачены всего за час после анонса релиза.

Наконец, компания Spotify сообщила, что «The Life of a Showgirl» стал альбомом с наибольшими показателями «пресейвов» за всю историю сервиса. То есть количество пользователей платформы, которые заранее обеспечили себе доступ к альбому, превзошло результаты всех альбомов, выходивших на этой площадке. Оно составило пять миллионов. И это несмотря на сложные отношения Свифт с Spotify: в 2014 году она обвинила площадку в том, что та недобросовестно делится доходом с музыкантами, и не выкладывала там свои альбомы в течение трех лет.

В музыкальном смысле от альбома ждали, если в общих чертах, танцевальную поп-музыку. Фанаты сделали такой вывод на основе крайне дозированной информации об альбоме. Слушатели, которые привыкли к более романтическому, «балладному» или поп-фолковому материалу альбомов Тейлор Свифт, не ждали сюрпризов. Так что образ танцовщицы из кабаре, который в этот раз примерила на себя Тейлор Свифт, с прогнозами о «танцевальном альбоме» вполне совпал.

В этот раз Тейлор Свифт отказалась от услуг Аарона Десснера, который сопровождал ее во всех записях, начиная с поворотного альбома «Folklore» (2020), а также дала передышку другому своему многолетнему партнеру — Джеку Антоноффу. Весь материал альбома «The Life of a Showgirl» был создан самой Тейлор Свифт в содружестве с двумя шведскими продюсерами-хитмейкерами — Максом Мартином и Шеллбэком.

Первые треки создают такое ощущение, словно Тейлор Свифт вокально, а главное — эмоционально не дотягивает до качества и масштаба песен, которые написали для нее высокооплачиваемые шведы.

Для «The Life of a Showgirl» они создали не столько танцевальные песни в дискотечном значении этого слова, сколько мощные композиции для стадионов, да еще и с серьезным роковым запалом. Рок здесь прячется не между гитарных струн, а в припевах для хорового исполнения. Заглавная песня альбома «The Life of a Showgirl», как и большинство прочих, явно подошла бы девушке, в чьем ДНК больше панка, больше угара и отвяза. Может быть, Пинк, может быть, Кэти Перри или юной Оливии Родриго. А этот трек, даже несмотря на вокальную поддержку Сабрины Карпентер, звучит так, словно Тейлор Свифт чего-то стесняется или боится.

Сложно представить себе поп-альбом 2025 года без использования наследия 1980-х и 1990-х. В «The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт использовала песню Джорджа Майкла «Father Figure». В ее одноименной композиции — не сэмпл и не буквальная цитата. Тейлор Свифт указала Джорджа Майкла в качестве соавтора, потому что здесь есть настроение, взятое в треке певца, которое любой меломан узнает на раз. Стоит отметить, что фигура Джорджа Майкла, скончавшегося в 2016 году, знакома новым поколениям меломанов гораздо хуже, чем до сих пор остающиеся на горизонте Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. А внимания он достоин не меньшего. И если кто-то узнает о Джордже Майкле просто из этой песни Свифт, хуже точно не будет. Но даже в этой песне в голосе Тейлор Свифт не хватает взрослой энергии, которая просится в придуманные Мартином и Шеллбэком конструкции.

Можно сказать, что все песни в альбоме — хиты, это справедливо. Но 35-летняя Тейлор Свифт остается в своих песнях милой и для всех удобной девочкой-подростком. «The Life of a Showgirl» — не тот альбом, который приведет к ней новых взрослых поклонников. Но стадионы и так трещат по швам, как и ее банковские счета.

Игорь Гаврилов