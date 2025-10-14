Замир и ток

Как стало известно “Ъ”, в Дагестане следователи республиканского управления СКР возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупной в недавнем прошлом энергосбытовой компании региона ООО «Каспэнергосбыт» Замира Абдурагимова. Уже находясь под следствием за махинации и отмывание, полагает следствие, он совершил новую аферу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

34-летнему бизнесмену инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. ст. 159 УК РФ) и фальсификацию общего решения акционеров предприятия (ч. 1 ст. 185.5 УК РФ). Согласно предварительной информации, господину Абдурагимову вменяется в вину проведение в июле этого года с рядом нарушений заседания акционеров «Каспэнергосбыта», на котором он сам себя «единолично и единогласно» назначил новым гендиректором, сместив предыдущего.

До недавнего времени эта компания обеспечивала не только более 120 тыс. жителей Каспийска, но также объекты Каспийской флотилии ВМФ и завод «Дагдизель», который с начала 30-х годов прошлого века занимается изготовлением как моторов, так и разработкой и производством торпед и другого подводного вооружения.

Прежние руководители «Каспэнергосбыта» согласовали заключение агентского договора с ПАО «Россети Северный Кавказ», являющимся гарантирующим поставщиком на территории городского округа Каспийск. Однако, как сообщал “Ъ”, из-за смены руководства «Каспэнергосбыта» контракт с поставщиком заключен так и не был. После этого ассоциация «НП Совет рынка» лишила «Каспэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка и исключила из реестра субъектов оптового рынка. С 1 августа обслуживание потребителей в Каспийске взяли на себя «Россети Северный Кавказ».

Замир Абдурагимов, по версии СКР, зная об этом и «отсутствии права на реализацию электроэнергии потребителям», продолжил работать с потребителями.

Как считают в правоохранительных органах, он, злоупотребляя доверием, не сообщил плательщикам об изменениях и продолжал получать от них оплату. В итоге, по предварительным подсчетам следователей, за август в кассу «Каспэнергосбыта» поступили 5 384 068,83 руб. за принадлежащую «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, которые Замир Абдурагимов расходовал «по собственному усмотрению». По некоторым данным, гендиректор уже доставлен на допрос, после которого будет решаться вопрос об изменении ему меры пресечения.

Ранее, в 2021 году, он был обвинен также в мошенническом хищении электроэнергии «Россети Северной Кавказ» почти на 830 млн руб. через компании «Электрон» и «ДагЭнерЖи». 26 млн из них, по версии следствия, были легализованы (ст. 174.1 УК РФ) через закупку компьютеров и смартфонов.

Бизнесмена заключили под стражу, но позже меру пресечения смягчили. Сейчас это его уголовное дело рассматривается в Ленинском райсуде Махачкалы. Один из его предполагаемых подельников, 32-летний Камал Кимпаев, в свое время скрылся, был объявлен в международный розыск, задержан в Коста-Рике и недавно экстрадирован в Россию.

Сам господин Абдурагимов заявлял о своей невиновности, связывая уголовное преследование с деятельностью его частных энергосбытовых компаний и противостоянием с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Сергей Сергеев