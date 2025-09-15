Около 6 тысяч т масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года

4,8 тыс. т рапсового масла и 975 т льняного масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

9 сентября специалисты управления провели контроль отправки 769,7 т рапсового масла в Китай. Владельцу продукции выдали фитосанитарные сертификаты, разрешающие экспорт.

Напомним, 1,5 тыс. т субстрата шампиньонной грибницы экспортировали из Удмуртии в Беларусь, Казахстан и Киргизию с начала года. Это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Анастасия Лопатина