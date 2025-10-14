На Ставрополье число субъектов МСП выросло на 13%

За первые девять месяцев 2025 года число субъектов МСП выросло на 13% и составило 325,5 тыс. Об сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы министерства экономического развития края.

Большую часть субъектов МСП региона составляют самозанятые - около 222 тыс. человек, отметил ранее в своем Telegram-канале глава министерства Антон Доронин

«Основная цель — выйти на качественный рост субъектов предпринимательства за счет акселерации уже действующих предприятий и перевода микропредприятий в малые, средние, а затем крупные»,— добавил министр экономического развития края.

Господин Доронин отметил, что Ставрополье сохраняет позиции в топ-15 регионов по числу субъектов малого и среднего бизнеса.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что предприятия малого и среднего бизнеса СКФО в первом полугодии 2025 г. привлекли 5,76 млрд банковских кредитов при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для СКФО выделены специальные лимиты поручительств Корпорации МСП и нет ограничений по отраслям.

Лидерами по использованию «зонтичных» поручительств стали Ставропольский край, Чеченская Республика, Республика Северная Осетия-Алания.

Наталья Белоштейн