Футболист «Барселоны» Левандовский может пропустить матч с «Реалом» из-за травмы

Пресс-служба испанского футбольного клуба «Барселона» сообщила, что нападающий Роберт Левандовски, находясь в расположении сборной Польши, получил травму подколенного сухожилия левого бедра. Срок восстановления будет зависеть от хода лечения.

По информации газеты Mundo Deportivo, на восстановление футболисту потребуется от четырех до шести недель. С большой вероятностью Левандовский пропустит несколько матчей чемпионата Испании, в том числе встречу 10-го тура против мадридского «Реала», а также игры общего этапа Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом» и бельгийским «Брюгге».

В текущем сезоне Роберт Левандовский провел за «Барселону» девять матчей в различных турнирах, отметившись девятью мячами. Каталонский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды 19 очков.

Таисия Орлова