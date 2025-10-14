В Липецкой области домофоны интегрировали в систему оповещения населения

Домофоны Липецкой области интегрировали в региональную систему оповещения населения, которая построена на оборудовании компании АО ПК «Азимут» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Это позволит сообщать всем жильцам об опасности даже при отключении электричества и интернета. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Азимут» является единственным поставщиком оборудования для комплекса технических средств оповещения (КТСО) П-166М, который применяют для систем оповещения населения федерального, регионального и муниципального уровней.

По данным компании, более 300 промышленных потенциально опасных объектов и объектов, имеющих важное стратегическое и оборонное значение, также построили локальные системы оповещения с помощью оборудования «Азимута».

В конце прошлого года глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что модернизированные домофоны уже используются в Белгородской и Курской областях. Он подчеркнул, что установка устройств запланирована в Липецкой области.

Мария Свиридова