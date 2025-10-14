В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту травмирования пассажиров автобуса

В Завьяловском районе Удмуртии возбудили уголовное дело по факту получения травм пассажирами автобуса (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Напомним, автобус под управлением 51-летнего водителя съехал в кювет чтобы избежать ДТП. Авария произошла в 09:36 14 октября на территории Завьяловского района на дороге «Ижевск-Сарапул». В ДТП пострадали три женщины и ребенок. На момент происшествия всего в автобусе было восемь пассажиров. Четверых пострадавших в аварии, в числе которых несовершеннолетний, госпитализировали.

Анастасия Лопатина