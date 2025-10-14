Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:51

Четыре пассажира вылетевшего в кювет автобуса пострадали в Удмуртии

Автобус под управлением 51-летнего водителя съехал в кювет для предотвращения ДТП в Удмуртии, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции. В автобусе на момент происшествия было восемь пассажиров.

Предыдущая фотография

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

Следующая фотография
1 / 3

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

Авария произошла в 09:36 14 октября на территории Завьяловского района на дороге «Ижевск-Сарапул». По предварительной информации, 51-летний водитель автобуса «ПАЗ» уходя от столкновения с впереди движущимся автомобилем, съехал с дороги в кювет. В ДТП пострадали три женщины и ребенок. Сотрудники полиции и экстренных служб работают на месте. Причины аварии устанавливаются.